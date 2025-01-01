Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS: New Orleans

Die Route

"CBS Serien"Staffel 7Folge 11
Die Route

Die RouteJetzt kostenlos streamen

Navy CIS: New Orleans

Folge 11: Die Route

41 Min.Ab 12

Als ein Gefangenentransport überfallen wird, gelingt es dem Schwerkriminellen Abel Brooks zu fliehen. Offenbar möchte er sich an Sebastian rächen, der ihn damals hinter Gitter gebracht hat. Solange Brooks auf freiem Fuß ist, schwebt Sebastian in großer Gefahr. Carter wird deshalb für seinen persönlichen Schutz verantwortlich gemacht. Kann das Team Brooks' perfiden Plan rechtzeitig durchkreuzen?

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS: New Orleans
"CBS Serien"
Navy CIS: New Orleans

Navy CIS: New Orleans

Alle 7 Staffeln und Folgen