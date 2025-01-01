Navy CIS
Folge 11: Beweise
42 Min.Ab 12
In der Nähe einer Moschee wird der tote Muslim Abdul gefunden. Spezialagent Gibbs und sein Team stoßen bei näherer Untersuchung der Moschee auf das FBI, das dort Aktivitäten von Al-Quaida-Leuten vermutet: Ein Deutscher soll jugendliche Muslime für das Terrornetzwerk angeworben haben - der ermordete Abdul hatte sich geweigert. Als das NCIS-Team den Verdächtigen aufsucht, muss es jedoch feststellen, dass auch er ermordet wurde ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
