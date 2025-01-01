Zum Inhalt springenBarrierefrei
Alte Wunden

Maddie Tyler, eine Freundin seiner Tochter Kelly, bittet Gibbs um Hilfe: Sie wird vom Marine-Sergeant Rudi Haas verfolgt. Haas hat Millionen-Beträge aus dem Irak geschmuggelt und braucht eine Ziviladresse, an die das Geld geliefert werden kann. Er zwingt Maddie, ihn in ihrer Wohnung aufzunehmen. Gibbs kann ihn in die Flucht schlagen, doch wenig später wird Maddie entführt. Er beschließt, den Fall auf eigene Faust zu lösen ...

