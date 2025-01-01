Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Leiche eines Mannes landet in der Autopsie. Als während der Obduktion Quecksilber aus dem Gehirn tropft, hat der NCIS einen neuen Fall zu klären. Bei dem Toten handelt es sich um einen gewissen Hinton, der seine Identität ständig wechselte. Die Spur führt zu Kamal Konkani, der Papiere gegen Bezahlung gefälscht hat. Zunächst nimmt Gibbs an, dass Hinton selbst Konkani gewesen ist, doch dann taucht ein junger Mann auf, der sich als Schüler des Gesuchten entpuppt ...

