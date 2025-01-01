Navy CIS
Folge 13: Hundeleben
42 Min.Ab 12
McGee ist gerade dabei, ein Haus zu durchsuchen, als er von einem Schäferhund angegriffen wird. Der Hund gehört zu einem Mordopfer und wird deshalb zur Untersuchung in die Zentrale gebracht. Dort verliebt sich Abby sofort in den Vierbeiner, während die anderen davon ausgehen, dass der Hund selbst den Besitzer auf dem Gewissen hat. Abby setzt alles daran, um die Unschuld des Tieres zu beweisen und stößt dabei auf eine Freundin des Ermordeten, die keine weiße Weste hat ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
12
Copyrights:© CBS International Television
