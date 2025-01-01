Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Der Mann auf dem Dach

Staffel 5Folge 5
Der Mann auf dem Dach

Navy CIS

Folge 5: Der Mann auf dem Dach

43 Min.Ab 12

Lieutenant Arnett will sich vom Dach eines Hochhauses stürzen. Gerade als Gibbs ihn überzeugt hat, nicht zu springen, wird Arnett erschossen. Fieberhaft sucht das Team nach dem Täter: Arnett war Geheimnisträger, der Fall ist deshalb besonders heikel. Tony hat Arnetts Frau Dana in Verdacht. Er beweist damit den richtigen Riecher, denn Dana hat tatsächlich versucht, ihren Mann mit perfiden Tricks in den Tod zu treiben. Nun gilt es nur noch, sie zu stellen ...

