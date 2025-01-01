Navy CIS
Folge 15: Grüne Zone
43 Min.Ab 12
Der im Irak stationierte Marine Captain Rankin wird erschossen. Tony und Nikki Jardine machen sich sofort auf den Weg nach Bagdad, um den Fall vor Ort zu untersuchen. Doch der dortige Kommandeur, Major Varnai, will den beiden nur mit Widerwillen helfen. Mittlerweile hat das NCIS-Team in Washington zwei weitere Verdächtige, die mit dem Ermordeten Grundstücksgeschäfte machen wollten. Doch der Boden war angeblich mit Schwermetall belastet und Rankin wollte aussteigen ...
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
12
