Navy CIS
Folge 14: Lang lebe die Königin
43 Min.Ab 12
Die Leiche des Waffenhändlers La Grenouille wird gefunden, was für Gibbs und sein Team nichts Gutes bedeutet, denn schnell wird Jenny Shepard zur Hauptverdächtigen und alle Mitarbeiter stehen unter Beobachtung. Jennys mögliches Motiv könnte Rache sein, weil La Grenouille ihren Vater auf dem Gewissen haben soll. Gibbs beginnt sofort zu ermitteln, um ihre Unschuld zu beweisen. Doch dann taucht plötzlich die Tochter des Ermordeten auf, die Tony verdächtigt ...
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
