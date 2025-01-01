Navy CIS
Folge 17: Falsche Baustelle
43 Min.Ab 12
Auf einer Baustelle der Navy findet man eine Leiche. Die Todesursache des Mannes, der laut Führerschein Baxter heißt, ist vermutlich ein Schlag auf den Kopf. Bei der Bergung des Toten findet Jimmy einen Reisepass, doch ehe er ihn aufheben kann, wird er von einem Unbekannten mit einer Waffe bedroht, der dann plötzlich wegläuft. Leider kann sich Jimmy nicht mehr an dessen Aussehen erinnern, und dann stellt sich auch noch heraus, dass es sich bei dem Toten nicht um Baxter handelt.
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
