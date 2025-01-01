Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Rocket Man

Staffel 7Folge 11
Rocket Man

Navy CIS

Folge 11: Rocket Man

42 Min.Ab 12

Als die verkohlte Leiche eines Navy-Leutnants in einem ausgebrannten Waldstück gefunden wird, kommt heraus, dass er neben seinem Beruf als Testpilot auch private Aufträge angenommen hat, wie den des Paares Tillmann. Gibbs und sein Team sind sicher, dass einer der beiden den Piloten umgebracht hat, da er ihnen technische Daten gestohlen hat. Doch auch die Navy soll er beklaut haben. Als Abby dann noch herausfindet, dass Tillmann vergiftet wurde, scheint der Täter gefunden ...

