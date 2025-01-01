Navy CIS
Folge 7: Der letzte Schuss
42 Min.Ab 12
Als die Leiche eines Arztes auf dem Navy-Gelände gefunden wird, scheint ein Profi am Werk gewesen zu sein. Untypischerweise taucht Director Vance am Tatort auf. Er vermutet, dass Kai die Tat verübt hat, eine nordkoreanische Agentin, die er seit 20 Jahren verfolgt. Sie soll als Kind von einem Arzt nach einer Gehirnwäsche zu einer Killer-Maschine erzogen worden sein. Nun ist sie auf ihrem ganz persönlichen Rachefeldzug gegen diejenigen, die ihr das angetan haben ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren