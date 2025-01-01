Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Das Boot

"CBS Serien"Staffel 7Folge 6
Das Boot

Das BootJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 6: Das Boot

42 Min.Ab 12

Als Gibbs sein Boot seinem alten Chef und Mentor Mike Franks in Mexiko geschenkt hatte, dachte er nicht, dass es mit zwei Leichen an Bord im Hafen eines Navy-Stützpunktes auftaucht. Zunächst steht Franks unter dringendem Tatverdacht. Es stellt sich jedoch heraus, dass seine irakische Schwiegertochter Leyla die Söldner erschossen hat. Doch das private Militärunternehmen, das die beiden Söldner beauftragt hatte, schickt aufgrund des misslungenen Auftrags erneut eine Truppe los ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen