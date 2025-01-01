Navy CIS
Folge 6: Das Boot
42 Min.Ab 12
Als Gibbs sein Boot seinem alten Chef und Mentor Mike Franks in Mexiko geschenkt hatte, dachte er nicht, dass es mit zwei Leichen an Bord im Hafen eines Navy-Stützpunktes auftaucht. Zunächst steht Franks unter dringendem Tatverdacht. Es stellt sich jedoch heraus, dass seine irakische Schwiegertochter Leyla die Söldner erschossen hat. Doch das private Militärunternehmen, das die beiden Söldner beauftragt hatte, schickt aufgrund des misslungenen Auftrags erneut eine Truppe los ...
Navy CIS
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren