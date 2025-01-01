Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Wie im Flug

"CBS Serien"Staffel 7Folge 13
Wie im Flug

Navy CIS

Folge 13: Wie im Flug

42 Min.Ab 12

Nora Williams, die Hauptbelastungszeugin in einem bevorstehenden Betrugsprozess, wird von Tony und Ziva auf dem Flug von Paris nach Washington begleitet. Wie sich herausstellt, hat ein Unbekannter einen Auftragskiller auf sie angesetzt. Schnell haben Tony und Ziva einen Verdächtigen: Air Marshal Art Neeley - der jedoch kurz darauf ermordet in der Bord-Toilette aufgefunden wird. Als Nora einen allergischen Schock erleidet, kommen die Ermittler dem Täter auf die Spur ...

