Navy CIS
Folge 12: Der doppelte Tony
42 Min.Ab 12
Als Prinz Sayifs Assistent Walid bei der Explosion des königlichen Autos ums Leben kommt, trifft es den Falschen. Denn ursprünglich wollte der Bruder des Prinzen, Abdalla, dem der westliche Lebensstil seines Bruders ein Dorn im Auge war, Sayif den Märtyrertod sterben lassen. Gibbs sind aufgrund der diplomatischen Immunität Abdallas die Hände gebunden. Doch Prinz Omar, der Vater der beiden, verspricht, für eine gebührende Bestrafung seines ältesten Sohnes zu sorgen ...
Weitere Folgen in Staffel 7
Alle Staffeln im Überblick
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
