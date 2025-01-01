Zum Inhalt springenBarrierefrei
"CBS Serien" Staffel 7 Folge 17
Folge 17: Zwei Leben

42 Min. Ab 12

Lieutenant John Mayne, der nach einem streng geheimen Aufklärungsauftrag in Afghanistan seit sechs Jahren als vermisst gilt, wird im Rock Creek Park von einem Ranger schwer verletzt aufgefunden. Für Maynes Frau Leah ist Johns Wiederauftauchen nach sechs Jahren ein Schock - nicht minder jedoch für Rachel Wells, die seit einem Jahr mit John, den sie nur als Christian Wells kennt, verheiratet ist. Doch das bleiben nicht die einzigen Ungereimtheiten in diesem Fall.

