Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Regel 51

"CBS Serien"Staffel 7Folge 24
Regel 51

Regel 51Jetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 24: Regel 51

42 Min.Ab 12

Paloma Reynosa stellt Gibbs ein Ultimatum: Entweder arbeitet er für ihr Kartell oder alle ihm nahestehenden Menschen werden getötet. Agent Macy fällt ihr als Erste zum Opfer. Dann präsentiert ihm Reynosa auch noch einen abgetrennten Finger von Mike Franks. Gibbs muss wohl oder übel mitspielen. Dennoch informiert er Vance über die verfahrene Situation. Der will ihm zwar helfen, doch da steht das nächste Problem im Raum: Abby hat nachgewiesen, dass Gibbs Hernandez erschossen hat.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen