Navy CIS
Folge 22: Kalte Spuren
42 Min.Ab 16
Gibbs und sein Team bearbeiten den Fall eines Serienkillers, der mehrere Biker ermordet und ihnen die Füße abgetrennt hat. Der Navy Corporal war von einem Drogenkartell mit den Morden beauftragt worden, um so den Händlerring in Washington zur Aufgabe zu zwingen. Am Schluss wurde er selbst auf diese Art und Weise getötet. Zur gleichen Zeit nimmt Abby mit McGee an einem Symposium in Mexiko teil, bei dem es um die kriminaltechnische Untersuchung ungelöster Fälle geht.
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
