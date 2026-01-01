Navy CIS
Folge 20: Ein rotes Haar
42 Min.Ab 12
Petty Officer Scott Roebuck wird am Strand von Maryland erschossen aufgefunden - offenbar waren Profis am Werk. Schnell ist klar, dass er Zeuge des brutalen Mordes an Stefano Delmar war, einer aufstrebenden Figur des organisierten Verbrechens. Delmar sollte gegen Immunität aussagen und stand im Zeugenschutzprogramm des FBI. Eine Verletzung an seiner Leiche deutet daraufhin, dass er einen Lügendetektor-Test manipulieren wollte. Im Test-Institut arbeitet keine Unbekannte ...
Navy CIS
Alle 23 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS Television
