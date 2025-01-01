Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Navy CIS

Wie ein Vater

"CBS Serien"Staffel 7Folge 2
Wie ein Vater

Wie ein VaterJetzt kostenlos streamen

Navy CIS

Folge 2: Wie ein Vater

42 Min.Ab 12

Ziva möchte wieder beim NCIS arbeiten und wendet sich an Gibbs. Doch dieser zögert und verweist sie an Vance. Gibbs' Team hat einen Dreifachmord aufzuklären. Ducky geht von einem Ritualmord aus, da die Opfer nach ihrem Tod rasiert und in bestimmter Weise hingelegt wurden. Als Verdächtiger gilt Officer Shelley, doch wenig später wird auch er ermordet aufgefunden. Eine weitere Spur führt zu einem Auktionshaus, wo ein lukrativer, aber illegaler Antiquitätendeal stattfinden soll ...

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Navy CIS
"CBS Serien"
Navy CIS

Navy CIS

Alle 22 Staffeln und Folgen