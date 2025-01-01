Navy CIS
Folge 4: Damokles
42 Min.Ab 12
Zivas Bewerbung als NCIS-Agentin werden Steine in den Weg gelegt: Als der Verdacht aufkommt, sie habe den Ex-Marine Daniel Cryer auf dem Frachter "Damokles" erschossen, ist Gibbs der Einzige, der nicht an Zivas Schuld glaubt. Mit seinen Leuten gelingt es ihm, Malachi - Zivas Kidon-Vorgesetzten als Mörder Cryers zu entlarven. Er sollte Ziva im Auftrag ihres Vaters, des Mossad-Chefs, diese Tat anhängen. Wird Zivas Bewerbung nach Klärung des Falls doch noch akzeptiert?
Weitere Folgen in Staffel 7
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Navy CIS
Alle 22 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Action, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren