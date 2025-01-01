Zum Inhalt springenBarrierefrei
Navy CIS

Die tapferste Stunde

"CBS Serien"Staffel 8Folge 1
Folge 1: Die tapferste Stunde

42 Min.Ab 12

Nachdem Gibbs Besuch von Paloma Reynosa hatte, ist er vorübergehend zu seinem Sohn gezogen. Gibbs bittet Mike Franks, seinem Vater - zusätzlich zu den Personenschützern des NCIS - Schutz und Gesellschaft zu bieten. Alles ist ruhig, doch durch einen Mord, den Gibbs und sein Team untersuchen, wird klar, dass Paloma auf dem Weg nach Washington und damit zu Gibbs ist. Sie will den Tod ihres Vaters rächen ...

