Nick und Perry

Der magische Schnurrbart

Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 12vom 14.01.2026
Der magische Schnurrbart

Nick und Perry

Folge 12: Der magische Schnurrbart

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Beeindruckt von den Fähigkeiten des 'Großen Moustachio' beschließen Nick und Perry, sich seinen Zauberstab unter den Nagel zu reißen, um sich endlich alle Wünsche erfüllen zu können. Der Stab erweist sich als nutzlos, woraufhin Nick und Perry die wahre Quelle der Macht des Magiers erkennen: Der Schnurrbart.

