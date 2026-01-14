Nick und Perry
Folge 5: Perrys Zeitmaschine
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Perry entwickelt eine Zeitmaschine, mit deren Hilfe er sich in die Zeit vor Nick und Perrys Bruchlandung auf der Erde zurückversetzen möchte. Nick hat sofort Ideen zur Zweckentfremdung des Geräts. Dabei gelingt es Mr. Smith, das Gerät in die Finger zu bekommen.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0