Nick und Perry
Folge 6: Wissen ist Quak
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nick und Perry folgen Lucy in die Schule, wo Perry das Schullabor bestaunt. Nick hört ein Märchen und überzeugt Perry, dass alle Frösche im Labor richtige Prinzen und Prinzessinnen sind, die nur darauf warten, erlöst zu werden. Die Katastrophe bahnt sich an.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0