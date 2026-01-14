Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 InternationalStaffel 1Folge 4vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Perry glaubt, dass Lucys Märchenbuch ein Geschichtsbuch ist. Durch dieses Missverständnis verirren sich Nick und Perry in den Abwasserkanälen, von denen sie glauben, dass dies der Durchgang zwischen zwei Welten ist.

Studio 100 International
