Nick und Perry
Folge 4: Schrecken der Unterwelt
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Perry glaubt, dass Lucys Märchenbuch ein Geschichtsbuch ist. Durch dieses Missverständnis verirren sich Nick und Perry in den Abwasserkanälen, von denen sie glauben, dass dies der Durchgang zwischen zwei Welten ist.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0