Fahrstuhl in die ZukunftJetzt kostenlos streamen
Nick und Perry
Folge 9: Fahrstuhl in die Zukunft
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nick und Perry begleiten Lucy und Frank zum Einkaufen. Im Kaufhaus wird ihnen der Zutritt verwehrt. Doch die beiden gelangen mit List und Tücke trotzdem in den Konsumtempel. Dort glauben sie, mit dem Fahrstuhl in die Zukunft zu gelangen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0