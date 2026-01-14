Nick und Perry
Folge 14: Die Superhunde
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Lucys Lieblings-Fernsehfigur “BUMPER” (ein Held wie Lassie), erlebt viele Abenteuer. Lucy entschließt sich, eine Episode mit Nick und Perry als Helden nachzuspielen. Zwar geht alles schief, aber sie schaffen es, den Tag (und Lucy) am Ende zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0