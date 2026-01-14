Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 Kids Staffel 1 Folge 17 vom 14.01.2026
13 Min. Folge vom 14.01.2026

Nick wird zum Tierarzt gebracht, da er sich nach Franks Meinung komisch benimmt. Er wird vom Tierarzt hypnotisiert und geht in dem Glauben, dass er ein richtiger Erdenhund ist. Perry lässt nichts aus, um Nicks Erinnerung zurück zu holen.

