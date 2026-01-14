Nick und Perry
Folge 17: Der Hunde-Psychiater
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nick wird zum Tierarzt gebracht, da er sich nach Franks Meinung komisch benimmt. Er wird vom Tierarzt hypnotisiert und geht in dem Glauben, dass er ein richtiger Erdenhund ist. Perry lässt nichts aus, um Nicks Erinnerung zurück zu holen.
Genre:Animation, Action, Comedy
Altersfreigabe:
0