Studio 100 KidsStaffel 1Folge 16vom 14.01.2026
Folge 16: Die Schrumpfhunde

13 Min.Folge vom 14.01.2026

Nick und Perrys Futtervorräte sind aufgebraucht und sie beginnen zu schrumpfen! Panik bricht aus. Sie müssen einen Ersatzstoff auf der Erde finden. Sie klappern Franks Haus ab, um die richtige Kombination zu finden, die sie davor bewahrt, nicht vollständig zu verschwinden.

Studio 100 Kids
