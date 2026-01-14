Nick und Perry
Folge 22: Hausflug ins All
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Mal wieder ist Perry traurig, weil er denkt, dass er und Nick es niemals schaffen werden, die Erde zu verlassen. Aber Nick entwickelt einen genialen Plan: er entschließt, Franks Haus als Außenhaut ihres Raumschiffes ausbauen. Das Chaos nimmt seinen Lauf.
