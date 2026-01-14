Nick und Perry
Folge 35: Die Fettpolizei
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Im Namen der Wissenschaft Produkte der Erde zu testen, hat einen dramatischen Effekt auf die dogmanische Gestalt. So wird Perry mit Butch verwechselt und gekidnappt. Mit Hilfe des klebrigen Ahornsirups gelingt es, sie aus einer ebenso klebrigen Situation zu befreien.
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0