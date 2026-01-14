Nick und Perry
Folge 39: Der Wettermann
13 Min.Folge vom 14.01.2026
Nick und Perry machen sich zum Strand auf, da sie der festen Überzeugung sind, dass der Wettermann das Wetter unter Kontrolle hat. Dadurch veranlasst er die Menschen, sich in bizarrer Kleidung zu zeigen. Nick und Perry fühlen sich verantwortlich, die Welt zu retten.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Nick und Perry
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Animation
Altersfreigabe:
0