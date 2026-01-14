Zum Inhalt springenBarrierefrei
Studio 100 KidsStaffel 1Folge 46vom 14.01.2026
13 Min.Folge vom 14.01.2026

Lucy geht mit Nick in eine Hundeschau. Die zwei Hunde sind sehr erfreut, vor allem weil sie durch ein Missverständnis denken, dass der Sieger-Hund auserwählt ist, auf einer neuen Rakete eine Reise durch das Weltall zu machen. Natürlich bringt Nick alles durcheinander und Perry muss die Vorführung machen. Und er muss gegen den unbesiegbaren Butch kämpfen. Erstaunlicherweise gewinnt Perry und freut sich schon auf seine Weltraumreise. Armer Perry.

Studio 100 Kids
