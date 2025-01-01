Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Bunte Luftballons

SAT.1Staffel 1Folge 31
Bunte Luftballons

Bunte LuftballonsJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 31: Bunte Luftballons

23 Min.Ab 12

Der schlimmste Albtraum aller Eltern: Die achtjährige Lea Küster wäre beinahe Opfer eines Kindermörders geworden. Doch wer steckt hinter der grausamen Tat? Fest steht, dass der Täter die Lebensgewohnheiten der Familie Küster genau gekannt haben muss ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen