Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 9: Tödliche Dosis
21 Min.Ab 12
Sven Hornbach stirbt an einer Überdosis Heroin. Die Kommissare finden heraus, dass der Ex-Junkie sich den goldenen Schuss nicht selbst gesetzt hat - er wurde ermordet. Welche Rolle spielt seine Ex-Freundin Saskia? Und was weiß der zwielichtige Sozialarbeiter Gerri Kleinfeld? Die Ermittlungen führen Conny und Bernie mitten ins Drogenmilieu ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1