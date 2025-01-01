Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Tödliche Dosis

SAT.1Staffel 1Folge 9
Tödliche Dosis

Tödliche DosisJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 9: Tödliche Dosis

21 Min.Ab 12

Sven Hornbach stirbt an einer Überdosis Heroin. Die Kommissare finden heraus, dass der Ex-Junkie sich den goldenen Schuss nicht selbst gesetzt hat - er wurde ermordet. Welche Rolle spielt seine Ex-Freundin Saskia? Und was weiß der zwielichtige Sozialarbeiter Gerri Kleinfeld? Die Ermittlungen führen Conny und Bernie mitten ins Drogenmilieu ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen