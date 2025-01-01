Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 5: Mädchen aus Brasilien
22 Min.Ab 12
Der Gebrauchtwagenhändler Rolf Stamm meldet seine brasilianische Freundin Maria als vermisst - einen Tag später wird sie tot im Hafenbecken gefunden. Im Zuge ihrer Ermittlungen stoßen Conny und Bernie auf den dubiosen Hobbyfilmer Manfred Zeller, der das Motiv auf Marias jüngere Schwester Carmen lenkt. Angeblich wollte Maria Deutschland ohne sie verlassen. Die Schlinge zieht sich zu, doch plötzlich taucht ein Video auf ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1