Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 20: Unbequeme Übernachtung
23 Min.Ab 12
Stumme Schreie im Bahnhof: Der 14-jährige Lukas erlitt Höllenqualen, weil er fast eine ganze Nacht eingesperrt in einem Schließfach verbrachte. Die Kommissare nehmen die Ermittlungen auf, doch mit jedem Verhör scheint sich der Kreis der Verdächtigen zu erweitern ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
