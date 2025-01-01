Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Geheimnisse

SAT.1Staffel 1Folge 18
Geheimnisse

GeheimnisseJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 18: Geheimnisse

23 Min.Ab 12

Heinz Kunz ist in der Wohnung seiner neuen Freundin Vera Graf niedergestochen worden. Der vermeintliche Täter ist der 17-jährige Jan. Kunz ertappte den Jungen, als er Vera Grafs Tochter vergewaltigen wollte. Warum wiedersprechen sich die Aussagen aller Beteiligten?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen