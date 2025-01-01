Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 18: Geheimnisse
23 Min.Ab 12
Heinz Kunz ist in der Wohnung seiner neuen Freundin Vera Graf niedergestochen worden. Der vermeintliche Täter ist der 17-jährige Jan. Kunz ertappte den Jungen, als er Vera Grafs Tochter vergewaltigen wollte. Warum wiedersprechen sich die Aussagen aller Beteiligten?
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1