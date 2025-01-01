Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 8: Patty Strong
21 Min.Ab 12
Die Showsängerin Ute Neufert alias Patty Strong behauptet, dass ihre vierjährige Tochter Vanessa sei entführt wurde. Wenig später sehen die Kommissare Patty Strong im Fernsehen, wo sie einen Appell an die Entführer ihrer Tochter richtet. Und nicht nur das: Sie promotet gleichzeitig ihre neue CD! Offensichtlich war die Entführung inszeniert - doch dann verschwindet das Mädchen tatsächlich ...
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1