Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 14: Drei Steine
22 Min.Ab 12
Als Steine von einer Autobahnbrücke geworfen werden, wird die siebenjährige Chloe im Auto ihres Vaters schwer verletzt - ihr Leben hängt nur noch an einem seidenen Faden. Bei den Kommissaren melden sich plötzlich mehrere Jugendliche: Jeder von ihnen schwört, die Tat allein begangen zu haben ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
