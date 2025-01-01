Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 16: Liebe zwischen den Fronten
22 Min.Ab 12
Völlig aufgelöst berichtet die Mutter der 14-jährigen Denise, dass ihre Tochter entführt wurde. Die Ermittler recherchieren im Umfeld der Vermissten, einer Plattenbausiedlung am Stadtrand, und stoßen auf mysteriöse Gestalten. Der vorbestrafte Nachbar Hans Heun macht sich mehr als verdächtig.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1