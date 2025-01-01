Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Liebe zwischen den Fronten

SAT.1Staffel 1Folge 16
Liebe zwischen den Fronten

Liebe zwischen den FrontenJetzt kostenlos streamen

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 16: Liebe zwischen den Fronten

22 Min.Ab 12

Völlig aufgelöst berichtet die Mutter der 14-jährigen Denise, dass ihre Tochter entführt wurde. Die Ermittler recherchieren im Umfeld der Vermissten, einer Plattenbausiedlung am Stadtrand, und stoßen auf mysteriöse Gestalten. Der vorbestrafte Nachbar Hans Heun macht sich mehr als verdächtig.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
SAT.1
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Alle 13 Staffeln und Folgen