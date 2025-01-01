Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 4: Tod eines Strichers
22 Min.Ab 12
Konrad Felder, genannt "Koko", wird erstochen in einem Waldstück aufgefunden. Der erste Verdacht fällt auf den angesehenen Chirurgen Dr. Paulus. Aber auch der vorbestrafte und skrupellose Stricher Rainer Kehl verstrickt sich im Verhör in Widersprüche: Der Tote war sein schärfster Konkurrent. Wollte er sich mit dem Mord freie Bahn zu Dr. Paulus verschaffen?
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1