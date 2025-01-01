Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 2: Der Maskenmann
22 Min.Ab 12
Ein Serienvergewaltiger hält die Kommissare in Atem: Drei Frauen hat er schon brutal missbraucht. Jedesmal trug er eine schwarze Maske und eignete sich einen persönlichen Gegenstand seiner Opfer an. Als eine Frau meint, die Stimme ihres Peinigers wiederzuerkennen, gerät Ralf Schorpmann ins Visier der Ermittler. Bei einer Gegenüberstellung kann er jedoch nicht eindeutig als Täter identifiziert werden ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Alle 13 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12DESORIENTIERUNG
Copyrights:© SAT.1