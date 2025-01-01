Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

SAT.1Staffel 1Folge 64
Folge 64: Orange High

23 Min.Ab 12

Die Chefin eines Edelpuffs wird bewusstlos auf einem Parkplatz gefunden. In ihrem Blut: eine Überdosis einer neuen Designer-Droge. Leichtsinniger Umgang mit harten Drogen oder wollte sie jemand zum Schweigen bringen?

SAT.1
