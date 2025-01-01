Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Höhenrausch

SAT.1Staffel 13Folge 33
Höhenrausch

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 33: Höhenrausch

23 Min.Ab 12

Der letzte Fall - Die Fallschirmspringerin Isa Kluge stürzt aus 2000m Höhe ungebremst auf die Erde. Erstaunlicherweise überlebt die 36-Jährige den Sturz. Doch warum versagten Fallschirm und Notsicherung? Handelt es sich um einen Unfall, einen Tötungsversuch oder um einen Selbstmordversuch?

SAT.1
