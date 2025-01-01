Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Schweinerei

SAT.1Staffel 13Folge 42
Folge 42: Schweinerei

23 Min.Ab 12

Bewaffnete Raubüberfälle in den Duisburger Parks - Ein Räuber mit Schweinemaske versetzt Spaziergänger und Jogger seit Wochen in Angst und Schrecken. Die Kommissare ermitteln rund um die Uhr. Dabei kommen sich Nina Schmeuser und Thomas Bossmann immer näher ...

SAT.1
