Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 43: Bei meiner Mutter
23 Min.Ab 12
Diamonds are forever! Ein junger Mann wird auf dem Weg zur Beerdigung seiner Mutter verschleppt. Es ist ein Bekannter von Bernie. Es geht um Rache, Bruderliebe und Diamanten. Einer der persönlichsten Fälle für Bernie nimmt seinen Lauf ...
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1