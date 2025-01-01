Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 46: Walthers Würstchen
22 Min.Ab 12
Aufgespießt! Duisburgs Würstchenkönig Walther Klein macht einen grausamen Fund, als er morgens eine seiner Würstchenbuden beliefern will. Seine Aushilfe Clara Hinz liegt tot auf dem Boden: In ihrem Hals steckt noch die Tatwaffe - eine zweizackige Spießgabel. Wer hat der hübschen Clara das angetan?
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1