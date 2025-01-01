Zum Inhalt springenBarrierefrei
Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Der Bock und die Puppe

SAT.1Staffel 13Folge 54
Der Bock und die Puppe

Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln

Folge 54: Der Bock und die Puppe

23 Min.Ab 12

Tod am Beckenrand - Ein Mann wird in einem stillgelegten Schwimmbad gefunden. Neben ihm liegt eine Sexpuppe. Es ist ein Lehrer, der bei den Frauen bekannt und bei den Schülern äußerst unbeliebt war. Ein Unfall oder ein Verbrechen? Die Kommissare beginnen, zu ermitteln ...

