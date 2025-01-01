Niedrig und Kuhnt - Komissare ermitteln
Folge 57: Begraben
23 Min.Ab 12
Ausgegraben - Im Garten seines Elternhauses findet Carsten Kastenholtz menschliche Überreste. Bei dem Skelett handelt es sich um eine junge Frau, die vor mehreren Jahren erschlagen worden ist. Die Kommissare machen sich auf die Suche nach der Identität der Frau und demjenigen, der sie begraben hat.
Genre:Krimi-Drama, Dokusoap
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1